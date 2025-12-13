INSUS presenta predios aptos para la costrucción de viviendas dignas para las familias sinaloenses

Gobernador Rocha se reúne con director de INSUS; acuerdan fortalecer la certeza jurídica en Sinaloa

Este sábado el gobernador de Sinalo,a Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión con el director General del Instituto del Suelo Sustentable (INSUS) Víctor Rubén Guzmán Dagnino donde se abordó el tema de la regularización de predios en asentamientos urbanos, a fin de continuar con el trabajo interinstitucional en la entidad.

Durnate la reunión, el titular del INSUS presentó un catálogo de predios en diferentes municipios del estado, aptos para construir vivienda y que las familias sinaloenses puedan acceder a un hogar digno, cumpliendo con lo establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Le presentamos suelo que es apto para vivienda, para que la Comisión Nacional de Vivienda, con esa responsabilidad que tienen en el compromiso 48 de la Presidenta, pues el Estado pueda levantar la mano para que las familias sean sujetas del beneficio de vivienda, con suelo apto para la construcción de las mismas obras”, precisó Guzmán Dagnino.

De la misma forma, se expusieron los poryectos de procesos de reularización en diferentes colonias como: Ferrocarrilera, Los Mochis, Delicia, Petatlán, La Piedrera, Renato Vega y Doctores en Guasave; además de procesos de desincorporación en El Tamarindo y Culiacancito, en Culiacán y en Elota. Adicionalmente la regularización de colonias emblemáticas de Mazatlán y en la cabecera municipal de Escuinapa donde se regularizaran más de mil 100 familias.

Cabe destacar que, durante la reunión se hizo el compromiso de dar certeza jurídica de manera inmediata a 10 mil familias y se fijó la meta de 35 mil acciones durante la administración del Gobernador Rocha Moya.

Participaron de la reunión, Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable; Crisanto Cebreros, representante del INSUS en Sinaloa.