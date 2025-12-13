Sinaloa fortalece atención integral a familias desplazadas con apoyos alimentarios y de salud

Sinaloa fortalece atención integral a familias desplazadas

El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), encabezada por Omar Alejandro López Campos, llevó a cabo una jornada de entrega de apoyos invernales y alimentarios dirigida a familias en situación de desplazamiento asentadas en la cabecera municipal de Culiacán, la cual se realizó en la Unidad Deportiva Lombardo Toledano, como parte de las acciones para fortalecer su bienestar y atender de manera prioritaria sus necesidades básicas durante la temporada invernal.

Estas acciones se desarrollaron bajo la coordinación del Subsecretario de Bienestar, Jesús Askanio Salomón Saiz, con el objetivo de mitigar los efectos de las bajas temperaturas y contribuir a la seguridad alimentaria de quienes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad social.

Durante la jornada, se brindó atención a 217 familias en situación de desplazamiento que actualmente residen en distintos puntos de la ciudad de Culiacán. Como medida inmediata de apoyo, se realizó la entrega de 400 despensas alimentarias y 200 chamarras, insumos que contribuyen a proteger la salud y mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias.

Asimismo, en esta jornada también estuvo presente la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), brindando orientación a las familias sobre el programa Viviendas para el Bienestar, con el propósito de acercar información y alternativas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vivienda.

Igualmente, las familias recibieron atención médica a través de la Secretaría de Salud, mediante la aplicación de un esquema de vacunación completo que comprende vacunas para niñas, niños y personas adultas, entre ellas: influenza, neumococo, rotavirus, hexavalente, sarampión, rubéola y paperas, así como TDPA, fortaleciendo la prevención de enfermedades y el cuidado integral de la salud.

La distribución de los apoyos se llevó a cabo de manera directa, ordenada y sin intermediarios, garantizando que los beneficios llegaran de forma oportuna a quienes realmente los necesitan, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y atención digna a las personas beneficiadas.

Los beneficiarios recibieron estos apoyos, reconociendo su importancia para afrontar la temporada invernal y expresando su agradecimiento al Gobierno estatal por mantener una presencia cercana y solidaria.