Destruyen 922 armas en Sialoa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad

Asiste el gobernador Rocha ceremonia de destrucción de armamento donado y decomisado

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024 -2030, en la Novena Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo la ceremonia de destrucción de armamento decomisado, sin reclamo futuro, donado y puesto a disposición de la secretaria de la Defensa Nacional.

Esto en el marco del cierre de la campaña estatal de desarme voluntario 2025 y el programa permanente de decomiso enfocado en lograr un México libre de violencia y delincuencia, a través de acciones encaminadas al bienestar de la población.

En la ceremonia estuvo presente el gobernador, Rubén Rocha Moya, acompañando al comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera, y a Santos Gerardo Soto, comandante de la Novena Zona Militar.

El comandante de la Novena Zona Militar señaló que las armas inutilizadas son el resultado del trabajo firme y constante de las Fuerzas Armadas, en conjunto con las fiscalías e instituciones de seguridad pública como la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales en su lucha contra la delincuencia y en la preservación del orden y la justicia.

El comandante Gerardo Soto agradeció el esfuerzo conjunto de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad en general que ha contribuido a la paulatina recuperación de las condiciones de seguridad en el estado.

Además, detalló que durante el acto fueron destruidas 922 armas (300 cortas y 622 largas), 3 mil 316 cargadores y 190 mil 446 municiones, a través del método de corte, posteriormente los desechos plásticos serán incinerados y para su destrucción final el fierro del arma será enterrado en concreto para que no cause ningún daño a la sociedad.

Acompañaron al Gobernador Rocha, Jesús Iván Chávez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado; Carlos Ernesto Damiano, capitán de la Cuarta Región Naval; Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria General de Gobierno; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; Claudia Zulema Sánchez, Fiscal General del Estado; María Martina Salazar, secretaria técnica de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz; Humberto Cerón Martínez, de la secretaría de Seguridad Pública; Ramiro Ortega Carrasco, de la Guardia Nacional; Jesús Manuel Castro, comandante de la Base Aérea Militar n10; Aurelio Roy Navarrete, director de Protección Civil Estatal, así como alumnos y personal docente de la escuela primaria Ramón F. Iturbe y tropas castrenses.