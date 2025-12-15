Destruyen armamento decomisado en Sinaloa como parte de la campaña de desarme voluntario

. El acto, realizado en la explanada de la Novena Zona Militar, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas y autoridades de los tres órdenes de gobierno con la cultura de paz, la legalidad y la seguridad ciudadana.

Con el objetivo de contribuir a una cultura de paz y garantizar mayor tranquilidad y seguridad para la sociedad sinaloense, el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la ceremonia de destrucción de armamento decomisado, acompañado por el comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera, y el comandante de la Novena Zona Militar, Santos Gerardo Soto.

El acto se realizó en la explanada de la Novena Zona Militar, en el marco del cierre de la campaña estatal de desarme voluntario 2025 y del programa permanente de decomiso, enfocado en lograr un México libre de violencia y delincuencia. La acción representa el compromiso de las instituciones con la paz, la legalidad y la seguridad de la población.

Declaraciones

El comandante de la Novena Zona Militar destacó que las armas inutilizadas son resultado del trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, fiscalías e instituciones de seguridad pública como la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, en la lucha contra la delincuencia y la preservación del orden.

“Su aseguramiento representa la acción decidida y coordinada de los gobiernos de la república, del estado de Sinaloa y del municipio de Culiacán para restablecer la tranquilidad y organizar el estado de derecho en cada rincón de nuestro país”, afirmó.

Por su parte, el comandante Gerardo Soto agradeció el esfuerzo de autoridades y sociedad en la recuperación de la seguridad en el estado, detallando que en este acto se destruyeron:

922 armas (300 cortas y 622 largas).

3,316 cargadores.

190,446 municiones.

Todo ello asegurado mediante acciones de información e inteligencia en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Método de destrucción

La inutilización del armamento se realizó mediante corte, seguido de la incineración de desechos plásticos y el enterramiento en concreto del fierro de las armas, garantizando que no representen riesgo alguno para la sociedad.

Compromiso social

Durante la ceremonia, el gobernador Rocha saludó a las niñas y niños de la primaria Gral. Ramón F. Iturbe, invitados al evento, y se comprometió a obsequiarles una bicicleta en su tradicional posada del próximo viernes.

Asistentes

El evento contó con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellos: