Armenta acusa saqueo del pasado y promete poner orden sin abusos en Puebla

Gobernador Alejandro Armenta “Mientras unos gobiernos saqueaban a Puebla, nosotros disolvemos esa corrupción, ese abuso de poder”, enfatizó

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, lanzó un mensaje directo al afirmar que su administración está trabajando para deshacer prácticas de corrupción y abuso de poder que, dijo, se normalizaron en gobiernos pasados, aseguró que hoy el objetivo es recuperar el orden sin atropellar derechos ni caer en excesos.

“Mientras unos gobiernos saquearon a Puebla, nosotros estamos deshaciendo esa corrupción”, sostuvo el mandatario, al subrayar que su gobierno no persigue a nadie, pero tampoco se queda cruzado de brazos frente a las irregularidades.

Uno de los puntos que más destacó fue la deuda por 4 mil 300 millones de pesos que se arrastra hasta 2037 por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis.

El gobernador calificó ese compromiso financiero como inmoral y lamentó que esos recursos no se puedan destinar a seguridad, educación u obra pública.

Explicó que su administración ya se encuentra en negociaciones con los empresarios involucrados para buscar una salida al adeudo y no descartó acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si no se logra un acuerdo.

Finalmente, Armenta insistió en que el deber de su gobierno es recuperar el orden que se perdió en años anteriores, cuando se permitió el saqueo y la corrupción en distintos niveles.

En ese contexto, afirmó que el combate a la inseguridad también pasa por romper las cadenas de complicidad que, en algunos casos, se protegieron desde gobiernos municipales.