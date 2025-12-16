Sinaloa reconoce al personal de salud que cuenta con hasta 45 años de servicio

Reconocimiento al personal de salud en Sinaloa Un total de 187 trabajadoras y trabajadores fueron reconocidos por su trayectoria laboral, que va de los 20 hasta los 45 años

En representación del gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó la ceremonia donde se le reconoció públicamente a 187 trabajadores del sector salud en Sinaloa a quienes se les entrego un reconocimiento por su constancia y compromiso.

Durante el evento, los trabajadores aparte de recibir su reconocimiento, también se les otorgo una medalla alusiva a los años de servicio y un estímulo económico, como muestra del agradecimiento institucional por su dedicación al cuidado de la salud de la población sinaloense.

Bonilla Valverde expresó que este tipo de actos hacen justicia a quienes han entregado gran parte de su vida laboral a una tarea tan humana como es atender a las y los pacientes. Señaló que su trayectoria refleja no solo vocación profesional, sino también un fuerte compromiso social con la comunidad.

La funcionaria destacó que el gobierno estatal ha mantenido una política de diálogo abierto y respeto con los trabajadores del estado y sus organizaciones sindicales, lo que ha permitido avanzar en temas como estabilidad laboral, mejores salarios y prestaciones, sin interferir en la vida interna de los sindicatos.

Aseguró que esta visión de justicia y bienestar laboral ha sido una constante durante los cuatro años de la actual administración y continuará hasta el cierre del mandato del gobernador Rocha Moya.

Por su parte, el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, felicitó a sus compañeros reconocidos y subrayó que el sistema de salud se construye gracias al esfuerzo diario del personal que permanece en hospitales y centros de atención, más allá de los cambios administrativos.

Reconoció que miles de personas han recibido atención y han salido adelante gracias al trabajo del personal de salud, y afirmó que el valor humano es lo que realmente fortalece a la Secretaría de Salud en Sinaloa.