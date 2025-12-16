Yucatán refuerza la prevención ante casos de chikungunya en la región

Yucatán casos de chikungunya autoridades estatales reforzaron las acciones preventivas y pidieron a la población eliminar criaderos de mosquitos y acudir al médico ante cualquier síntoma

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), junto al gobierno estatal, piden a la población no bajar la guardia y reforzar las medidas para evitar la reproducción del mosquito transmisor del chikungunya, luego de que se confirmaran casos en estados vecinos y un contagio en territorio yucateco.

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con corte al 3 de diciembre, en el país se han registrado casos en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.

Este escenario encendió las alertas sanitarias en la región, especialmente por el incremento de contagios reportado recientemente en Cuba.

Ante esta situación, en Yucatán se activaron de inmediato los protocolos de atención. El director de Prevención y Protección de la Salud, Javier Ignacio Balam López, informó que se implementó un cerco sanitario alrededor del caso detectado, además de reforzar la vigilancia epidemiológica, el control del mosquito y las acciones de promoción de la salud en la zona.

El funcionario señaló que el estado mantiene de manera permanente estrategias de prevención que han permitido contener enfermedades como el chikungunya, el dengue y el zika, y destacó que la participación de la ciudadanía ha sido clave para lograrlo.

Como parte de estas acciones, en lo que va del año se han fumigado más de 131 mil hectáreas en los 106 municipios del estado, se han realizado visitas de control larvario en más de 371 mil viviendas y se han eliminado más de tres mil toneladas de objetos que funcionaban como criaderos de mosquitos.

Además, se fortaleció el equipo operativo con la incorporación de nuevas unidades vehiculares para fumigación, algo que no se renovaba desde hace más de una década, con el fin de mejorar la cobertura y rapidez en la atención.

Balam López recordó que Yucatán, por su clima tropical, es una zona propicia para la presencia del mosquito, por lo que insistió en la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.

Entre las principales recomendaciones están lavar, tapar, voltear y tirar recipientes que acumulen agua, cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales, usar repelente, colocar mosquiteros y mantener limpios patios y azoteas.

También se pidió a la población colaborar con las brigadas de fumigación, abriendo puertas y ventanas cuando pasen las unidades, para que el insecticida sea más efectivo dentro de las viviendas.