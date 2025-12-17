Gobierno de Yucatán entrega aparatos para mejorar la movilidad de las personas con algina discapacidad

Entrega aparatos de movilidad en Yucatán Con la entrega de 234 aparatos funcionales, prótesis y órtesis, el Gobierno de Yucatán reforzó su compromiso con la inclusión y el bienestar de personas que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad

Desde el patio central de Palacio de Gobierno de Yucatán, el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, encabezó la entrega de apoyos que buscan facilitar la movilidad y la autonomía de las personas que tienen alguna discapacidad o dificultad para caminar, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal.

Durante el evento se entregaron sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, sillas especiales, así como prótesis y órtesis, dirigidas a personas que requieren estos instrumentos para desenvolverse mejor en su vida diaria y contar con mayor independencia.

El mandatario señaló que estos apoyos son resultado del uso responsable de los recursos públicos, enfocados en atender necesidades reales y generar un impacto directo en la calidad de vida de la población. Destacó que la inversión fue cercana al millón de pesos y subrayó que no se trata solo de cifras, sino de soluciones concretas para problemas cotidianos.

El gobernador explicó que muchas de las prótesis se entregan bajo un esquema solidario, con aportaciones del Gobierno del Estado, los municipios y las propias familias, con el objetivo de que nadie quede fuera por falta de recursos y que las soluciones lleguen de manera compartida.

Asimismo, adelantó que en enero del próximo año se entregarán 40 motocicletas adaptadas, pensadas para apoyar a personas que requieren este tipo de vehículos para trasladarse, trabajar o emprender algún negocio.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Yucatán destacó la suma de esfuerzos entre distintas instancias y municipios como Sanahcat, Umán, Halachó y Valladolid, al señalar que cuando los gobiernos y las comunidades trabajan juntos, los apoyos llegan directamente a quienes más lo necesitan.

Durante el evento, el beneficiario Gilberto Candelario Centeno Ek, quien recibió una prótesis para miembro pélvico izquierdo, agradeció el apoyo y señaló que este tipo de acciones representan una oportunidad para recuperar confianza y seguir adelante, no solo para él, sino también para su familia.