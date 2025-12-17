Morelos inicia pone en marcha  “La Tierra que nos une”, proyecto de videovigilancia

Morelos seguro La gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, pone en marcha el proyecto pionero en el país en materia de seguridad que cuenta con arcos carreteros, cámaras en puntos estratégicos y ocho Centros de Control y Comando (C2) municipales

La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia encabezó el inicio del Proyecto de Videovigilancia, a través del cual, la entidad se posiciona como el estado pionero en el país en materia de modernización tecnológica para la seguridad.

Acompañada de Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se enfatizó que en esta primera etapa se pusieron en funcionamiento 11 arcos carreteros, 158 cámaras en puntos estratégicos y ocho Centros de Control y Comando (C2) municipales, durante actos realizados en Huitzilac y Cuautla, con el objetivo fundamental de fortalecer la prevención del delito, sobre todo en cuanto al robo de vehículos, y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

En el evento, la mandataria estatal destacó que esta acción forma parte de una estrategia integral alineada con la política nacional de seguridad, basada en la atención a las causas, fortalecimiento policial, coordinación interinstitucional y uso de tecnología.

En este contexto, González Saravia enfatizó que los arcos cuentan con lectores de placas, lo que permite un mejor control de los vehículos que ingresan y salen de la entidad morelense.

En su oportunidad, autoridades federales y estatales coincidieron en resaltar que este proyecto es resultado de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y fue posible gracias al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), al tiempo que se refrendó el compromiso de seguir consolidando una red vial más segura en beneficio de la ciudadanía.