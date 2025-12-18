Costas de Yucatán cierra buena temporada de pulpo con una derrama económica de mil 700 mdp

Pesca de pulpo en las costas de Yucatán La temporada de pulpo 2025 dejó más de 25 mil toneladas capturadas y una derrama económica superior a los mil 700 millones de pesos

La temporada de pesca de pulpo de este 2025 llegó a su fin en las costas de Yucatán con un resultado positivo para el estado, pues se registró una captura total de 25 mil 462 toneladas, con un valor comercial estimado en mil 762 millones de pesos.

El periodo de captura concluyó el pasado 15 de diciembre y durante esos meses la actividad se mantuvo constante, lo que permitió fortalecer la economía de los principales puertos y dar mayor movimiento a las comunidades pesqueras.

Los buenos números se tradujeron en mejores ingresos y mayor estabilidad para las familias que dependen directamente de esta actividad, además de un aumento en el comercio relacionado con toda la cadena productiva del pulpo.

El titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Frías Castillo, señaló que estos resultados confirman que el pulpo sigue siendo una pesquería clave para la economía del estado, destacando que la coordinación entre autoridades y el sector permitió que la temporada se desarrollara con orden y de manera responsable.

También indicó que el Gobierno del Estado continuará trabajando de la mano con cooperativas, armadores y pescadores para fortalecer la competitividad del sector y mejorar las condiciones de quienes viven de esta actividad.

A partir del 16 de diciembre y hasta el 31 de julio de 2026, la pesca de pulpo permanecerá en pausa, un periodo considerado fundamental para la recuperación de la especie y para asegurar la continuidad de esta pesquería a largo plazo.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a respetar la veda de manera estricta, al señalar que cumplir con la normatividad permite proteger el recurso, dar certeza al sector pesquero y garantizar que futuras temporadas sigan generando beneficios para las comunidades de la costa yucateca.