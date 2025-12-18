Guardia Estatal tamaulipeca se capacita en medicina táctica para atención de emergencias

Policías del Estado de Tamaulipas Guardia Estatal se capacita en medicina táctica para atención de emergencias

Con el objetivo de fortalecer la atención inmediata en situaciones de emergencia, el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas participa en cursos de Medicina Táctica Policial, enfocados en brindar primeros auxilios en escenarios de riesgo.

La capacitación está dirigida a elementos de distintas coordinaciones y unidades de la Guardia Estatal, quienes reciben herramientas prácticas para atender a compañeros y a la población que requiera apoyo antes de la llegada de los servicios médicos.

El policía tercero Erik Alejandro Platas Rodríguez, uno de los instructores del curso, explicó que a lo largo de 2025 se impartieron 15 bloques de capacitación, donde el más reciente estuvo integrado por 27 elementos, siete mujeres y 20 hombres, pertenecientes a la Guardia Estatal, Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, Guardia Estatal de Apoyo Carretero, así como áreas de Agrupamientos Policiales y Tránsito Estatal.

Cada bloque tiene una duración de cuatro semanas, tiempo en el que los participantes reciben formación en primeros auxilios, uso de torniquetes, control de hemorragias, técnicas de vendaje y rescate en alturas, con ejercicios prácticos para enfrentar situaciones reales.

Gracias a esta preparación, el personal que tiene contacto directo con la ciudadanía y con personas privadas de la libertad cuenta con las herramientas necesarias para coordinarse con instituciones de emergencia y brindar atención prehospitalaria cuando la situación lo amerite.

El instructor destacó que esta capacitación permite apoyar en zonas de difícil acceso, como barrancos o áreas elevadas, donde los elementos ya están preparados para realizar descensos verticales y colaborar en la extracción de personas lesionadas, en coordinación con instancias como Protección Civil.