Mara Lezama destaca avances en vivienda, energía y movilidad en Quintana Roo

Gobernadora Mara Lezama informó sobre proyectos de vivienda, nuevas subestaciones eléctricas, transporte gratuito, seguridad y bienestar social, como parte de una gestión enfocada en reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida en Quintana Roo

Durante una conferencia, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó un balance de los avances que se han logrado en Quintana Roo en temas clave como vivienda, energía, movilidad, seguridad y bienestar social, al señalar que su gobierno mantiene una gestión constante para atender a quienes por años no fueron tomados en cuenta.

En materia de vivienda, explicó que el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla dos líneas de atención, una dirigida a derechohabientes del Infonavit que ganan menos de dos salarios mínimos y otra, a través de la Conavi, para personas que no cuentan con ningún tipo de derechohabiencia.

Detalló que se destinarán 7 mil 500 millones de pesos para absorber costos como terrenos y permisos, con el objetivo de que las familias no tengan que pagar esos gastos.

La mandataria indicó que ya se firmaron proyectos para la construcción de más de 27 mil 500 viviendas, principalmente departamentos de dos recámaras.

En cuanto al tema energético, dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construirá dos nuevas subestaciones, Lak’in, cuyos trabajos iniciarán el próximo año, y Oxtankah, con una inversión superior a los 300 millones de pesos y una capacidad de 50 megavoltios cada una, con arranque de obras previsto para febrero.

También destacó proyectos de energías limpias, como el centro fotovoltaico “Los Girasoles”, en José María Morelos, que aportará 110 megawatts a la red peninsular, así como un parque de energías renovables en Chetumal, con una inversión de 184 millones de pesos, ligado a un programa de movilidad eléctrica que se busca concluir antes de 2027.

Sobre movilidad, anunció el arranque de la ruta piloto Calzada Veracruz, la tercera del programa Tu Ruta Chetumal, que beneficiará a unas 35 mil personas, conectará ocho puntos de la ciudad y operará de 6:00 a 22:00 horas. El servicio será gratuito hasta el 21 de diciembre y a partir del día 22, tendrá un costo de 15 pesos.

En Cancún, recordó el inicio del transporte gratuito a las playas con la Ruta Mar, que funciona los fines de semana de 10:00 a 19:00 horas, con salidas desde la base del Torito hacia Playa Las Perlas, Tortugas y Forum.

En materia de seguridad, informó sobre la entrega de nueve vehículos recuperados en el C5 Cancún, además de apoyos como permisos provisionales de emplacamiento, eliminación de costos de corralón y la entrega de chips de rastreo.

Finalmente, dio a conocer que ya se gestionó y viene en camino el equipo de aire acondicionado para el Hospital General del IMSS en Chetumal, con capacidad de 185 toneladas y llamó a los propietarios de vehículos a aprovechar los descuentos de hasta el 50 por ciento en adeudos de tenencia del 2021 al 2025, previo al inicio del canje de placas.