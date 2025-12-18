Sector turístico en Morelos se consolida como pilar para el desarrollo económico

Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de Morelos, junto a cocinaras tradicionales de la entidad

El estado de Morelos cierra el 2025 como un “gran año” para el sector turístico, con resultados que superaron las expectativas, lo que posiciona al sector como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la entidad, así lo informó Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de la entidad.

“Logramos este año mantener una promoción que no se había hecho, tanto digital como física, y eso logró que varios momentos importantes del año Morelos tuviera una ocupación y derrama muy importante”.

El secretario auguró que el 2026 también será un gran año debido a la justa mundialista, “el país recibirá a millones de visitantes y Morelos va a ser considerado como un destino obligado durante el desarrollo de este evento internacional, con sus Pueblos Mágicos, su infraestructura hotelera de primer nivel y su cocina tradicional tan característica”, aseguró.

Al hacer un balance de la actividad turística en el año que concluye, aseguró que uno de los principales logros fue la nueva Ley de Turismo de Morelos, que desde hace 18 años no tenía una actualización, y que permitirá dar un decidido impulso a la actividad turística de la entidad, especialmente el fortalecimiento de la promoción turística, la competitividad, la infraestructura y el desarrollo social.

Altafi expuso que la nueva ley permitirá regular a 6 mil anfitriones y 8 mil propiedades de hospedaje temporal de plataformas digitales.

También destacó que el 2026 inicia con una destacada participación de Morelos en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), que es el primer gran evento en el calendario internacional del sector. “México acude a esta cita como país socio”, destacó.

Detalló que se busca que el Aeropuerto de Cuernavaca sea considerado como sede alterna para la llegada de visitantes con motivo del Mundial.

El secretario celebró que el proyecto para el nuevo Centro de Convenciones de Cuernavaca está en marcha y permitirá a Morelos atraer a eventos de primer nivel en el segmento MICE (turismo de reuniones, incentivos, congresos y convenciones).

Informó que otro de los proyectos que se tiene previsto para este 2026 es relanzamiento de la Ruta de los Conventos, que es un recorrido por 11 construcciones históricas del siglo XVI, fundados por franciscanos, agustinos y dominicos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Comentó que dichas construcciones fusionan arquitectura colonial con arte indígena, abarcando pueblos como Tepoztlán, Tlayacapan, Cuernavaca y Ocuituco. Se trata de un recorrido lleno de historia, fe, arte y cultura.

Finalmente, el secretario de Turismo invitó a la población a visitar Morelos, “La tierra que nos une” en esta temporada de fin de año, para alejarse del frío y disfrutar de la “eterna primavera” que ofrece la entidad a los visitantes nacionales y extranjeros.