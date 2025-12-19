Caso de cólera es descartado en Tehuacán por la Secretaría de Salud

A través de la Secretaría de Salud, El Gobierno de Puebla, ha descarto la existencia de la cólera en el municipio de Tehuacán, después del análisis especializado de un caso probable.

Todo comenzó cuando una mujer de 51 años de edad acudió el 22 de noviembre a la Unidad de Medicina Familiar No. 09 del IMSS en Tehuacán, presentando un cuadro de enfermedad diarreica aguda, acompañado de náuseas y dolor abdominal.

De acuerdo con el protocolo el caso fue registrado como posible cólera, lo que llevó al personal a iniciar el tratamiento correspondiente y se otorgó incapacidad médica para poder atender a la mujer con el seguimiento clínico correcto.

Después de los análisis, el Laboratorio Central de Epidemiología reportó un resultado positivo a Vibrio cholerae no O1. la cual es una bacteria que no corresponde a los serogrupos causantes del cólera epidémico. Gracias a esto quedó descartada la presencia de esta enfermedad en la paciente.

Aún así, como medida preventiva, se activó la red negativa de cólera en las unidades de salud de la región, esto para poder fortalecer la vigilancia y garantizar la detección oportuna de cualquier caso probable.

El gobernador Alejandro Armenta reafirma su compromiso con la protección de la salud de las y los poblanos, por medio de acciones de vigilancia, prevención y de atención médica.