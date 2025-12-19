En Yucatán el programa de Movilidad Internacional 2025 concluye con éxito

Por medio del Programa de Movilidad Internacional 2025, Eulogio Pat Mis, Zacil Pech Hau e Isabel Méndez Jerónimo,recibieron una beca para una estancia académica y cultural en Canadá.

Con dicho plan, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) benefició a 100 estudiantes y a cuatro docentes de 18 universidades y tecnológicos del estado. Lo que fortalece su trayectoria académica y profesional. El 100% de los gastos de transporte, visas, alimentación, hospedaje y educación, han quedado cubierto por parte del apoyo.

En la ceremonia de clausura, Geovanna Campos Vázquez, la titular de la dependencia, enfatizó en que la visión del Gobernador Joaquín Díaz Mena es colocar a las y los estudiantes como protagonistas del desarrollo del estado.

También comentó que la educación internacional amplía horizontes y prepara a la juventud yucateca para asumir un papel activo tanto en el entorno local como en el global.

“A las y los estudiantes que tuvieron esta oportunidad de participar en el Programa de Movilidad Internacional 2025, les recordamos que forman parte integral de este Renacimiento Maya; caminamos de la mano con ustedes y queremos que continúen caminando de la mano de esta Secretaría”, declaró, en compañía del secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo.

El beneficiario, Eulogio Pat Mis, de 54 años y estudiante de Ingeniería en Robótica de la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), afirmó que “no fue únicamente un viaje académico. También se trato de un prueba personal y una oportunidad para demostrar que el deseo de aprender, crecer y superarse no tiene fecha de caducidad. Los sueños no tienen edad y la pasión no conoce límites”.

La beneficiaria Zacil Pech Hau, quien también compartió su experiencia; resaltó el nivel académico y los aprendizajes en temas STEM, acrónimo en inglés de los términos Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

“Tomé clases, conferencias y talleres especializados en pedagogía, así como en estrategias innovadoras de educación, diseño de experiencias de aprendizaje, evaluación formativa y metodologías activas”, comentó.

La estudiante enfatizó que ser mamá y estar próxima a graduarse no representó un obstáculo para su desarrollo académico y profesional. “Hoy regreso con más herramientas, con una voz más segura y con la convicción de que la educación puede cambiar realidades”, añadió la recién egresada de la Escuela Normal Superior de Yucatán “Prof. Antonio Betancourt Pérez”.

Por último, la docente del Conalep Yucatán, Isabel Méndez Jerónimo, explicó que durante la estancia también compartieron parte de la riqueza cultural y natural de la entidad con Canadá y el mundo .

“Les mostramos la belleza de nuestra tierra, nuestros cenotes, nuestras zonas arqueológicas y nuestras costumbres. Cumplimos el objetivo de concluir exitosamente nuestros estudios en Lakehead, Canadá”, expresó.

El Programa de Movilidad Internacional tuvo lugar desde junio hasta noviembre, y las universidades destino en Canadá fueron Ontario Tech, McGill, Regina y Lakehead.