Gobernador Rocha Moya inaugura en Los Mochis bulevar Zacarías

Como parte de una gira de trabajo por el municipio de Ahome, el gobernador Rubén Rocha Moya inauguró en la ciudad de Los Mochis el carril oriente-poniente del bulevar Zacarías.

Dicha obra pasó muchos años sin ser concluida y se trataba de una petición que los vecinos de esta colonia llevaban haciendo por casi 10 años.

De igual manera el Poder Judicial de la Federación, se beneficia de esta obra ya que es el acceso a sus instalaciones.

La inauguración también contó con la presencia del presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez; la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio; y el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel.

“Aquí lo que importa es que después de muchos, muchos años, décadas, se pudo terminar este bulevar en este sentido, y con esto vamos a evitar accidentes, conglomeración y se va a liberar mucho el tráfico de esta parte norte de la ciudad”, dijo en agradecimiento el alcalde De Llano Bermúdez.

La obra consistió en la pavimentación con concreto hidráulico de 204 metros de longitud de 18 centímetros de espesor, la construcción de banquetas con rampas para personas con discapacidad, y el alumbrado público del espacio. Todo esto equivale a una inversión de 3.4 millones de pesos.

En su mensaje, el gobernador Rocha expresó que el propósito de retomar esta obra, es darle satisfacción a la ciudadanía, y a los trabajadores y a la población que acude a los Juzgados que se ubican en esta sede en Los Mochis del Poder Judicial de la Federación.

“La calle está muy bien hecha, en general es el molde que estamos usando para todas nuestras obras, todas las calles de las áreas urbanas tienen que estar hechas de concreto hidráulico y debidamente equipadas”, comentó por su parte el mandatario estatal, quien después dio el banderazo simbólico de inauguración del bulevar Zacarías.

A continuación el gobernador Rocha se trasladó a la avenida Santos Degollado para supervisar los trabajos de rehabilitación del colector de drenaje sanitario, los cuales también era una reiterada demanda de los habitantes de Los Mochis.

Este otro proyecto consiste en la rehabilitación de colector de 42 pulgadas en la avenida Santos Degollado, entre bulevar 10 de Mayo y calle República de Argentina,. Y tiene el objetivo de mejorar la infraestructura de saneamiento y garantizar que el sistema de drenaje sea le adecuado. Por ello fue necesario colocar 417 metros de tubería de PVC de 8 pulgadas para alcantarillado sanitario, 344 metros de tubería de PEAD de 30 pulgadas,73 metros de tubería de PEAD de 36 pulgadas y 13 metros de tubería de PEAD de 42 pulgada. Asimismo se construyeron 5 pozos de visita y 16 registros sanitarios. Con estas acciones se puede asegurar una mayor durabilidad, una mejor capacidad y eficiencia hidráulica y un mejor desarrollo urbano.