Rocha Moya anuncia la reactivación de los puntos antibloqueo en las carreteras

Con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad en las carreteras, el gobernador Rubén Rocha Moya ha anunciado que se reactivarán los puntos antibloqueo. Los cuales además de contar con la presencia de elementos de seguridad, también estarán asistidos por una grúa y un camión cisterna cargado de agua que va a intervenir de inmediato cuando se necesite.

El anuncio se dio en la entrega de 65 patrullas y vehículos para diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado, la cual tuvo lugar en las propias instalaciones de este organismo autónomo .Previamente el gobernador encabezó la mesa de seguridad, con la asistencia de mandos militares, de Marina, Guardia Nacional y distintas corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno.

Durante su mensaje, el gobernador Rocha anunció que en la esta reunión de seguridad se acordó reactivar los puntos antibloqueo, los cuales principalmente estuvieron instalados en la autopista Culiacán-Mazatlán.

“Vamos a operar de nuevo esto y los vamos a activar, porque éstos nos permiten a nosotros tener el agua cerca para enfriar los vehículos que queman en las carreteras y que no se pueden bajar de la cinta asfáltica mientras no se enfríen, y luego la grúa que los pueda jalar y quitarlos”, explicó.

Asimismo dio a conocer que entrando el año, con el presupuesto del 2026, será posible dar de alta a 40 nuevos elementos para reforzar a la Fiscalía General del Estado.

En cuanto a las unidades entregadas, el gobernador Rocha considero muy importante que el parque vehicular se encuentre en buenas condiciones, pues ello permitirá generar condiciones óptimas de trabajo para las diferentes áreas de la FGE, como son la Policía de Investigación y las Agencias del Ministerios Públicos, para el traslado de peritos.

“Vamos a tratar en todo momento de tener las atenciones que se requieren para que tengan un ejercicio de su función digno, ustedes coordínense con su fiscal, nosotros vamos a apoyar a la Fiscalía para que funcione cada vez mejor. Nosotros siempre vamos a estar muy atentos de ustedes, yo los felicito, las felicito”, les dijo a los elementos de la FGE.

A su vez, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo destacó que la entrega de estas 65 patrullas y vehículos simboliza un compromiso con el fortalecimiento de la procuración de justicia, ya que mejorarán las labores de investigación, la atención a víctimas y la ejecución de diligencias.

“Cada uno de los vehículos que hoy se entregan es una herramienta que permitirá mejorar la capacidad operativa de nuestra institución, peritos, policías de Investigación y agentes del Ministerio Público”, dijo.

El nuevo parque vehicular esta conformado por 45 autos sedán, 9 patrullas, 9 pickups, una grúa y una camioneta SUV. Todo esto representó una inversión de 40 millones de pesos, que provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del presupuesto propio de la Fiscalía General del Estado.

“Esta Fiscalía reconoce el esfuerzo del Ejecutivo del Estado, que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), quienes hicieron posible que este día recibiéramos estas unidades, esto refleja la sensibilidad y el compromiso con el que se atiende la procuración de justicia en el estado”, concluyó.

Al finalizar la entrega de las patrullas, el gobernador Rocha acompañó a la fiscal en un recorrido por las nuevas instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género. La cual se ubica a un costado del edificio de la FGE, donde antes funcionaba una tienda departamental.