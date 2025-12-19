Secretaría de Salud descarta caso de cólera en Tehuacán

El Gobierno de Puebla por medio de la Secretaría de Salud, ha descartado que exista cólera en el municipio de Tehuacán, después del análisis especializado de un caso probable.

El pasado 22 de noviembre una mujer de 51 años de edad acudió a la Unidad de Medicina Familiar No. 09 del IMSS en Tehuacán, al presentar síntomas de un cuadro de enfermedad diarreica aguda, acompañado de náuseas y dolor abdominal, posterior al consumo de alimentos.

Conforme a los protocolos establecidos, el caso fue notificado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) como caso probable de cólera, por lo que se inició el tratamiento correspondiente y se otorgó incapacidad médica para su adecuado seguimiento clínico.

Posteriormente, el Laboratorio Central de Epidemiología reportó un resultado positivo a Vibrio cholerae no O1, bacteria que no corresponde a los serogrupos causantes del cólera epidémico, por lo que se descartó la presencia de dicha enfermedad en la paciente.

Como medida preventiva, se activó la red negativa de cólera en las unidades de salud de la región, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y garantizar la detección oportuna de cualquier caso probable.

Por Amor a Puebla, el gobierno que encabeza Alejandro Armenta refrenda su compromiso con la protección de la salud de las y los poblanos, mediante acciones oportunas de vigilancia, prevención y atención médica.