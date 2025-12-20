Campaña para prevenir accidentes durante vacaciones decembrinas en Tamaulipas

Refuerzan campaña para prevenir accidentes durante vacaciones Autoridades de salud llamaron a extremar cuidados en casa y al volante durante el periodo vacacional, con acciones enfocadas a reducir accidentes y enfermedades en Tamaulipas

Ante la llegada de las vacaciones y las celebraciones de fin de año, la Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó las acciones preventivas para evitar accidentes tanto en el hogar como en las vialidades, mediante una reunión del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra).

El encuentro, realizado de manera virtual, tuvo como eje central fortalecer la campaña “En estas fiestas decembrinas”, con mensajes dirigidos a fomentar celebraciones responsables, como apagar el árbol de Navidad antes de dormir, revisar que los juguetes no sean tóxicos, evitar el uso de luces en mal estado, mantener a los niños lejos de la estufa, no usar pirotecnia y, sobre todo, no manejar bajo los efectos del alcohol.

Durante la sesión, el director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, quien encabezó la reunión en representación del secretario de Salud, subrayó que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya se deben intensificar las acciones de prevención durante el periodo vacacional para reducir o evitar accidentes.

Entre los temas analizados destacó la identificación de puntos inseguros en la vialidad, presentada por personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, así como el balance de accidentes registrados durante el año en el estado.

También se presentó el Manual del Motociclista, debido al incremento de percances en los que se ven involucradas motocicletas, un tema que preocupa a las autoridades por el aumento de este tipo de transporte en la entidad.

De la Garza Garza señaló que estas acciones buscan generar mayor conciencia entre la población sobre los cuidados que se deben tener tanto en casa como al viajar, lo que contribuye a disminuir la necesidad de atención médica, así como los riesgos de lesiones, discapacidades y fallecimientos derivados de accidentes.