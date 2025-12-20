Puebla refuerza su fiscalía con 50 vehículos y la incorporación de más personal

Fiscalía General de Puebla El gobernador Alejandro Armenta entregó 50 unidades a la Fiscalía General del Estado y anunció más vehículos y personal para fortalecer la procuración de justicia en Puebla

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, dio un paso para fortalecer la procuración de justicia con la entrega de 50 vehículos a la Fiscalía General del Estado; en el acto, el gobernador afirmó que una institución sólida necesita recursos, coordinación y presencia directa en el territorio.

Durante el evento, el mandatario estatal adelantó que en febrero de 2026 se hará una nueva entrega de otras 50 unidades, de las cuales cinco estarán destinadas al Servicio Médico Forense. Además, asumió el compromiso de revisar el presupuesto con el objetivo de incorporar a 100 nuevos miembros públicos, sin afectar la autonomía de la Fiscalía.

Armenta señaló que gobernar también implica anticiparse a los problemas, prevenir riesgos y mantener una comunicación clara con la ciudadanía; subrayó que la seguridad no se construye con discursos, sino con trabajo diario y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Por su parte, la fiscal general del estado, Idamis Pastor, agradeció el respaldo del gobierno estatal y señaló que la entrega de estas unidades marca un antes y un después para la institución, ya que desde 2013 no se registraba una ampliación presupuestal de esta magnitud. Explicó que este impulso permitirá comenzar a reducir rezagos históricos tanto en recursos materiales como en personal.

La fiscal destacó que los nuevos vehículos ayudarán a mejorar los tiempos de respuesta, ampliar la cobertura en distintas regiones del estado y brindar mayor seguridad al personal ministerial, pericial y de investigación, que realiza su labor de manera constante en campo.

Finalmente, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar, reconoció el trabajo de la fiscal y reiteró que el gobierno estatal cumple con el compromiso de respaldar a los trabajadores de la Fiscalía, evitando que tengan que usar recursos propios para realizar recorridos y labores en distintas zonas de Puebla.