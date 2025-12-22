Arriban a Sinaloa 150 efectivos de Defensa para reforzar la seguridad

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 150 integrantes del Ejército Mexicano despegaron a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana de la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México a la Base Aérea Militar No. 10 Culiacán, Sinaloa; estos efectivos se suman a los 180 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales que el pasado 20 de diciembre arribaron al estado de Sinaloa a fin de reforzar el despliegue operativo que mantiene la 9/a. Zona Militar en esa entidad federativa.

Este personal contribuirá a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.

La misión del personal militar desplegado es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos, en beneficio de la población sinaloense.