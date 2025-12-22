Manolo Jiménez Salinas revisa los logros y resultados de Coahuila en el 2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, revisó en una reunión con su equipo de trabajo, los resultados del 2025 que le permiten a Coahuila estar entre los primeros lugares gracias a diferentes indicadores.

Entre los esfuerzos se encuentran resultados en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura y salud.

A lo largo de la reunión, de igual manera se contó con la presencia de miembros de los poderes Judicial y Legislativo, diputados y diputadas federales, alcaldesas y alcaldes.

Durante el encuentro, también se habló de los programas y de los proyectos que se desarrollaran en el 2026. Se revisó el tema del presupuesto y se reafirmo el compromiso de mantener sanas las finanzas y de manejar de la mejor manera los recursos estatales.

Asimismo Jiménez Salina recordó que los mejores indicadores en Seguridad, Desarrollo económico, generación de empleos y calidad de vida de Coahuila en el año presente, no son causalidad. Más bien son el resultado de la suma de esfuerzos de los órdenes de gobierno y de los tres poderes, en conjunto con la sociedad civil y la iniciativa privada.

Posteriormente, una parte del equipo se reunió para celebrar la tradicional posada. En el evento el gobernador aprovechó para agradecerles por todo su esfuerzo y les deseó que el 2026 llegue con mucho éxito

“Magnífica convivencia con grandes amigas y amigos de todo Coahuila. Muchas gracias por todo su apoyo en este 2025. Hoy nuestro estado es uno de los mejores para vivir en México”, comentó el gobernador

Por último Jiménez Salinas les invitó a seguir blindando a Coahuila y a mantener la misma calidad de vida que actualmente le ofrecen a la población.