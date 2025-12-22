Para el Gobierno de Puebla es prioridad dar respuesta a los casos de las madres buscadoras

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que en coordinación con la Fiscalía General, el gobernador Alejandro Armenta se ha convertido en el primer mandatario en presidir las mesas de trabajo. Estos espacios cuentan con la presencia de diversos colectivos de madres buscadoras.

El mandatario ha dado la instrucción de que se le siga dando continuidad a las reuniones. Ya que aunque han habido avances de diversos caso, mientras que exista uno pendiente, el gobierno no se alejara de su compromiso de encontrar a los desaparecidos.

García Parra expresó que la presencia del gobernador en las reuniones con los diferentes grupos de madres y padres buscadores, reafirma el compromiso de la administración de brindar todo el apoyo que cada uno de los expedientes necesite.

Se ha lograron, en el 2025, el avance de 212 casos de personas que fueron reportadas como desaparecidas. Los trabajos se mantendrán hasta que el último sea resuelto.

Por su parte los colectivos han reconocido la cercanía y atención del gobernador, pues se trata del primer mandatario que encabeza las reuniones. A las cuales también asiste la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI).

La seguridad y la vida de las y los poblanos, es una prioridad del actual gobierno estatal; el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó que durante el próximo año las mesas de dialogo seguirán siendo vigentes con diferentes colectivos. De igual manera se continuarán dando con la presencia del gobernador y de las y los representantes de los diferentes órdenes de gobierno involucrados en resolver los casos,