Quintana Roo tendrá centro médico de alta especialidad del IMSS

Gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del IMSS, Zoé Robledo Anunciaron la creación de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio que permitirá atender enfermedades complejas en el estado de Quintana Roo

En una reunión de trabajo, la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunciaron que en Quintana Roo se creará un Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS, un proyecto que busca elevar la atención médica especializada y dejar atrás la dependencia de servicios de salud en otros estados, principalmente en Yucatán.

El directo y la gobernadora coincidieron en que el crecimiento acelerado de la población en la entidad exige ampliar y modernizar la infraestructura médica.

La mandataria señaló que este nuevo centro representa un paso importante para que los derechohabientes reciban atención de mayor complejidad sin salir del estado, ya que actualmente muchos pacientes deben ser trasladados a Mérida para tratamientos especializados.

Por su parte, Zoé Robledo detalló que el centro contará con tecnología de punta, como acelerador lineal, tomógrafos, equipos de diagnóstico por imagen y mastógrafos con estereotaxia, lo que permitirá detectar y tratar de manera oportuna padecimientos como el cáncer de mama, además de reducir tiempos de espera y traslados.

El titular del IMSS explicó que este proyecto forma parte de un plan más amplio para fortalecer los servicios de salud en Quintana Roo, con el objetivo de consolidar los tres niveles de atención e incorporar especialidades y subespecialidades que hoy no se ofrecen en la entidad.

Además, adelantó que se impulsarán otras acciones en el primer nivel de atención, como nuevas Unidades de Medicina Familiar y los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs), antes conocidos como guarderías, que forman parte de la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mara Lezama agradeció el respaldo del IMSS y el apoyo del Gobierno federal para concretar estos proyectos, entre ellos la creación de 20 CECIs y la ampliación de servicios médicos como endoscopias, ante la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales en el estado.