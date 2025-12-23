Coahuila se lleva el segundo lugar en exportaciones nacionales

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el último trimestre del 2025, México vendió al extranjero el 11.6 por ciento del total de exportaciones, lo que lo coloca como la segunda entidad federativa exportadora.

Entre julio y septiembre del año presente, por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 93.8 por ciento del valor total de las exportaciones de las 32 entidades federativas de México. Por su parte la minería representó el 4.2 por ciento y el sector agropecuario el 2.0 por ciento del total del valor exportado.

Mientras tanto en cuanto al 2024, el valor total de las exportaciones incrementaron un 9.2 por ciento. Por un lado las mercancías del sector manufacturero aumentaron 11.4 por ciento y las exportaciones de los sectores mineros y agropecuarios disminuyeron 15.2 y 17.5 por ciento.

Por sector de actividad económica, las exportaciones de Coahuila, se distribuyeron de la siguiente forma:

- Agropecuario: 36.1 mdd (0.2 por ciento)

- Minería: 273 mdd (1.5 por ciento)

- Manufacturero: 17 mil 402.9 mdd (98.2 por ciento)

En noviembre las exportaciones incrementaron un 7.9 por ciento en y las importaciones un 5.2 con respecto a la misma temporada del año pasado. A partir de enero y hasta noviembre de 2025 se exportaron 604 mil 186.4 mdd y se importó 605 mil 845.1 mdd, lo que representa respectivamente una variación de 6.8 y 3.3 por ciento.

Asimismo los datos del Inegi, muestran que el saldo de la balanza comercial durante noviembre del 2025 fue de 662.8 mdd. Esto lo convierte en un superávit para dicho mes. De igual manera octubre representó un superávit de 606 mdd, originado por un aumento de productos no petroleros.

Por otro lado en el lapso de enero a noviembre del 2025, la balanza comercial pasó por un déficit de 1 659 mdd.

El estado que se colocó en el primer lugar fue Chihuahua; concentró el 18.9 por ciento del total de exportaciones.

Las exportaciones de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México tienen una participación porcentual del 99.5-99.7 por ciento en el sector manufacturero.