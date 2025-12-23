Protección Civil controla incendio en Central de Abasto de Huixcolotla

A las 2:30 horas del martes 23 de diciembre del 2025, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres atendió eficientemente un incendio en un local de venta navideña en la Central de Abasto de San Salvador Huixcolotla. La cual se ubica en el kilómetro 50 de la Carretera Federal Tehuacán–Puebla.

El incendio se controló y se extinguió con agua a presión gracias al trabajo en coordinación con otras autoridades. Después del siniestro, tuvieron lugar labores de remoción de escombros. En el sitio no se localizaron personas y tampoco se reportaron lesiones.

La causa del fuego fue la combustión de aproximadamente 30 huacales y dos tanques de gas L.P. de 20 kilogramos, que se encontraban en fase activa. De igual manera se encontró un cilindro con una ruptura en la costura y daños estructurales en la base de una torre de alta tensión. Esto como consecuencia de la exposición al calor.

Aproximadamente a las 3:30 horas las actividades operativas llegaron a su fin. Por último se procedió con el acordonamiento del área debido a los daños estructurales que sufrió la torre de energía eléctrica.