Querétaro se consolida como destino con proyección internacional; reciben primer vuelo de Madrid

Llega primer vuelo de la ruta Madrid - Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, recibieron el primer vuelo directo procedente de Madrid, España, operado por la aerolínea Iberojet, que marca el inicio de una nueva ruta aérea internacional que fortalece la conectividad de la entidad y la zona del Bajío con Europa.

En el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), Kuri refirió que la apertura de la nueva ruta aérea (Querétaro - Madrid) representa un paso relevante para la consolidación del estado como un destino con proyección internacional, y en particular con España, país que recordó es el segundo socio comercial de la entidad.

“En Querétaro nunca nos ponemos un techo, en Querétaro buscamos ser siempre los mejores; en Querétaro no caminamos, en Querétaro no corremos, en Querétaro volamos, y hoy volamos hasta el otro lado del Atlántico”, señaló.

Explicó que el vuelo Madrid–Querétaro también abre nuevas oportunidades para la región del Bajío, al convertir al AIQ en una puerta de entrada internacional que conecta a distintos estados del centro del país con el mercado europeo, fortaleciendo la competitividad regional.

Asimismo, agradeció la presencia del embajador de España en México y de los directivos de Iberojet, a quienes reconoció el apoyo e impulso para concretar este vuelo. De igual manera refirió que el país ibérico es el segundo socio comercial de Querétaro, además de fortalecer su relación a través del idioma, la gastronomía y las tradiciones.

Reconoció al exgobernador Ignacio Loyola Vera como un visionario que se atrevió a soñar, al ser el promotor de la construcción del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, puerto logístico que, gracias a su desarrollo, ha representado para la entidad un antes y un después.

En su intervención, Juan Duarte Cuadrado señaló que Querétaro es protagonista en un momento en el que el mundo estará pendiente del Mundial de Futbol que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá; además de su participación activa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid a realizarse en el mes de enero próximo, donde México será el país socio.

El Director Comercial de la aerolínea Iberojet, Mario Domínguez Vázquez, subrayó que el inicio del vuelo Querétaro-Madrid es el resultado coordinado de varios meses de trabajo, desde enero de este año, cuando comenzaron las negociaciones y acercamientos entre el Gobierno Estatal y la aerolínea.

Con el inicio de operaciones de esta nueva ruta, Querétaro amplía su conectividad aérea internacional y fortalece su posicionamiento como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la inversión.