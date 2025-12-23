Rocha Moya otorga certeza jurídica a familias de El Ranchito

Entrega de escrituras en El Ranchito

El gobernador Rubén Rocha Moya, hizo entrega de 164 títulos de propiedad a un igual número de familias de El Ranchito, localidad que se encuentra al sur de Culiacán. Con dicha acción le ha otorgado la certeza jurídica de que sus viviendas ya son consideradas su patrimonio legítimo.

Durante la entrega de las escrituras Rocha Moya estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel y por el director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Víctor Rubén Guzmán Dagnino.

Asimismo, en un total de 10 municipios, el INSUS entregó 760 títulos de propiedad en diferentes colonias populares, incluyendo las escrituras de la Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías”, de la colonia Lázaro Cárdenas.

Como parte de su mensaje, el gobernador agradeció la nueva visita de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel y destacó que en variadas ocasiones ha visitado Sinaloa con el objetivo de entregar títulos de propiedad a familias.

“Ahora se les está entregando un documento que les da certeza jurídica, ¿y qué es la certeza?, pues que es cierto que es de ustedes”, explicó el mandatario estatal.

Por su parte, la secretaria Edna Vega Rangel comentó que para ella el programa también es un acto de justicia social. Esto debido a que tener una vivienda donde vivir, se trata de un derecho, el cual después de ser regularizado se convierte en un patrimonio que pueden heredar a los hijos.

La titular de SEDATU destacó por igual la maravillosa colaboración entre el gobernador Rubén Rocha Moya y todas las dependencias estatales que intervienen en el programa.

“Quiero comentarles que hemos hecho un gran equipo con el gobernador Rubén Rocha, vamos de la mano, ya hemos estado varias veces por acá y siempre compartiendo buenas noticias, no hay una sola tarea que desempeñemos acá en el hermoso estado de Sinaloa que no sea de la mano con el gobernador, que está transformando vidas”, reconoció.

El recién nombrado director del INSUS, el sinaloense Víctor Rubén Guzmán Dagnino, reiteró que se trata de un programa gratuito, con el cual se entregarán otros 10 mil títulos de propiedad a lo largo del próximo año.

“El día de hoy señor gobernador, querida secretaria, estamos entregando 165 escrituras en este evento físicamente, pero quiero decirles que por instrucción de la doctora Edna Vega a nivel estatal en este momento estamos dando certeza jurídica a 760 familias de manera simultánea en 10 de los 20 municipios del estado, y no se les cobró un solo peso, es un programa de subsidio para regularizar asentamientos humanos”, explicó.