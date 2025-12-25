Coahuila apunta a un 2026 con estabilidad económica y sin deudas de corto plazo

Secretario de Finanzas de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Rodríguez Se prevé un año de estabilidad económica para 2026, impulsado por una mayor recaudación, ahorros internos y más de una década sin recurrir a créditos de corto plazo (Imagen de Archivo)

De acuerdo con lo informado por el secretario de Finanzas del estado, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, Coahuila se encamina a un 2026 con un panorama económico favorable, apoyado en el incremento esperado de participaciones federales y en una política financiera que ha mantenido al estado lejos del endeudamiento inmediato.

Según medios oficiales, uno de los factores clave ha sido el esfuerzo recaudatorio de la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que permitió fortalecer los ingresos propios sin comprometer el flujo de recursos.

Esta estrategia, sumada a la decisión de no contratar créditos de corto plazo, una práctica que no se había evitado en un lapso de entre 11 y 12 años, colocó a Coahuila en una posición sólida frente a los indicadores nacionales de evaluación crediticia.

El titular de Finanzas explicó que este escenario no es producto de una sola medida, sino de una serie de ajustes aplicados en todas las áreas del Gobierno del Estado.

Detalló que se lograron ahorros importantes, particularmente dentro de la propia Secretaría de Finanzas, bajo una supervisión técnica que cuidó que la reducción del gasto no afectara la operación ni la competitividad de las dependencias.

“Se hicieron los ajustes necesarios sin frenar el trabajo del gobierno”, afirmó Gutiérrez Rodríguez, al señalar que el objetivo siempre fue mantener la operatividad mientras se ordenaban las finanzas.