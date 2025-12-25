Sinaloa atiende a familias desplazadas en Culiacán y ofrece albergue en Navidad

Entrega de Juguetes en Culiacán. Sinaloa Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable entregó juguetes a niñas y niños como un gesto de apoyo humanitario en estas fechas decembrinas

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) brindó atención a cinco familias desplazadas que se encontraban en el predio Montesierra, en Culiacán, Sinaloa, con el objetivo de proteger su integridad y atender sus necesidades más urgentes ante la condición en la que viven.

El titular de la dependencia, Omar Alejandro López Campos, informó que este acercamiento se realizó por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, como parte de una jornada de atención social previa a la Navidad, enfocada en escuchar a las familias e identificar las carencias prioritarias que enfrentan.

Familias de Montesierra, Culiacán, Sinaloa Personas en situación de desplazamiento recibieron atención directa de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable

Durante la visita, personal de Sebides presentó alternativas de resguardo temporal para las familias, entre ellas la posibilidad de trasladarse a un albergue habilitado en el Gimnasio María del Rosario Espinoza, un espacio que cuenta con condiciones adecuadas para ofrecer seguridad y estancia digna.

Además del acompañamiento social, la dependencia entregó juguetes a niñas y niños como un gesto de apoyo humanitario en estas fechas decembrinas, buscando brindar un momento de alivio en medio de una situación complicada.

López Campos explicó que el trabajo se realizó de manera coordinada con Protección Civil, el Ayuntamiento de Culiacán, el Sistema DIF y la Secretaría de Salud Municipal, con el fin de garantizar atención integral, prevención y opciones de resguardo para las familias desplazadas.