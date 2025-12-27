Ángeles Verdes refuerzan apoyo a viajeros durante vacaciones decembrinas en Tamaulipas

Ángeles Verdes refuerzan apoyo a viajeros

En plena temporada vacacional, los Ángeles Verdes se mantienen activos en las carreteras de Tamaulipas, donde han atendido a mil 429 turistas y prestado 366 servicios en rutas que conectan con los 43 destinos turísticos de la entidad, como parte del operativo de apoyo a viajeros.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que el personal de esta corporación ofrece asistencia sin costo, que va desde reparaciones mecánicas, primeros auxilios y arrastre de vehículos, hasta orientación turística para quienes recorren el estado. Recordó que el servicio está disponible a través del número 078 y también mediante su aplicación móvil.

El funcionario señaló que, día a día, los Ángeles Verdes refrendan su compromiso con los automovilistas que transitan por las carreteras tamaulipecas, manteniendo presencia constante para atender cualquier eventualidad durante el trayecto.

Hernández Rodríguez aprovechó para reiterar una serie de recomendaciones a quienes salen a carretera, como revisar el estado mecánico del vehículo antes de viajar, planear la ruta con anticipación, consultar las condiciones del clima y evitar salir si hay pronóstico adverso.

También llamó a respetar los límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad, mantener distancia entre vehículos, no distraerse con el celular y, sobre todo, no manejar bajo los efectos del alcohol.