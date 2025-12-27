Manolo Jiménez llama a disfrutar vacaciones en Coahuila, redescubriendo los Pueblos Mágicos

Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Disfrutar vacaciones tranquilas y a redescubrir los Pueblos Mágicos de Coahuila

Luego de los festejos navideños, el gobernador Manolo Jiménez Salinas resaltó que las celebraciones se desarrollaron en calma en todo Coahuila, lo que permitió a las familias disfrutar estas fechas con tranquilidad. En ese contexto, hizo un llamado a todos los mexicanos, en especial a los coahuilenses, para seguir aprovechando el periodo vacacional de forma segura.

El mandatario estatal comentó que para quienes aún no han decidido salir, una buena alternativa es visitar los Pueblos Mágicos del estado, destinos que concentran paisajes naturales, historia, buena comida y comunidades orgullosas de sus tradiciones.

Manolo Jiménez también compartió que estos días serán de reflexión para él y su equipo de trabajo, con el objetivo de revisar lo realizado durante 2025, los avances alcanzados y los pendientes que quedaron en el camino.

Además, explicó que este periodo servirá para trazar los grandes proyectos, obras y programas que se impulsarán en 2026, con la meta de seguir avanzando en equipo y, como él mismo expresó, llevar a Coahuila “pa’delante, a pasos de gigante”.

El gobernador subrayó que durante las vacaciones se mantendrán atentos a todos los temas importantes y recordó que las carreteras del estado son seguras y pueden transitarse a cualquier hora del día, por lo que reiteró su invitación a conocer los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila.

Estos destinos, dijo, son un pilar del turismo estatal, ya que en temporadas vacacionales registran alta ocupación hotelera y generan una importante derrama económica.