Morelos refuerza su seguridad con nuevas patrullas para los 36 municipios

Entrega de Patrullas y Moto patrullas La entrega de 43 patrullas tipo pick up y 21 moto patrullas que se integraran a labores de seguridad publica de los 36 municipios. (Margarito Pérez Retan/Cuartoscuro)

Con una inversión de 33 millones de pesos, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, entregó este sábado 64 nuevas unidades de seguridad (43 patrullas tipo pick up y 21 moto patrullas) que se suman a las labores de prevención, vigilancia y reacción inmediata en los 36 municipios del estado, con el objetivo de dar mayor tranquilidad a las familias morelenses.

La entrega fue en las instalaciones del Tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento de la 24 Zona Militar, al norte de Cuernavaca, donde destacó que la seguridad sigue siendo la principal demanda ciudadana y una prioridad permanente de su administración.

Durante su mensaje, la mandataria aseguró que los avances en materia de seguridad ya son visibles y reconocidos por la población, al señalar que existe una diferencia clara entre “el antes y el ahora”.

Adelantó que en 2026 estas acciones se reforzarán y dejó en claro que no se bajará la guardia. “La seguridad es una responsabilidad compartida; ningún ayuntamiento ni nivel de gobierno puede hacerlo solo”, afirmó.

González Saravia subrayó que su gobierno mantiene una coordinación estrecha con el Gobierno de México, siguiendo una estrategia integral que no solo fortalece a las corporaciones policiacas, sino que también atiende las causas de la violencia, incorpora tecnología para mejorar la capacidad de respuesta y consolida el trabajo conjunto entre instituciones. Reconoció además el papel de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, explicó que las unidades fueron adquiridas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2025 y permitirán responder de manera más eficaz a los retos que enfrentan los municipios. Añadió que en los próximos días también se dotará los elementos de nuevos uniformes e insumos para fortalecer su labor diaria.

En representación de los ayuntamientos, el alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, destacó que este equipamiento mejora la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y se traduce en beneficios directos para la ciudadanía.

Finalmente, la gobernadora reiteró que los resultados obtenidos en 2025, como la disminución de la incidencia delictiva, confirman que la estrategia va por buen camino y que la seguridad seguirá siendo uno de los ejes centrales de su gobierno durante el próximo año.