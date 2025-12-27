Trasladan por aire a joven lesionado tras accidente en Izúcar de Matamoros

Trasladado por vía aérea desde Izúcar de Matamoros a la capital poblana Un joven de 20 años que resultó gravemente lesionado en un accidente en motocicleta

Un operativo de emergencia permitió que un joven de 20 años, herido tras un derrape en motocicleta, fuera trasladado de manera aérea al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS-Bienestar, en la ciudad de Puebla, donde actualmente recibe atención especializada.

El paciente ingresó al área de urgencias del Hospital General de Izúcar de Matamoros, luego de sufrir un accidente mientras conducía una motocicleta. De acuerdo con el reporte médico, la gravedad de las lesiones hizo necesario referirlo a una unidad hospitalaria de tercer nivel.

Ante este panorama, el hospital solicitó el apoyo de la Secretaría de Salud, que a través del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) activó el protocolo de traslado aéreo. La operación se llevó a cabo la mañana del sábado 27 de diciembre, bajo estrictas medidas de seguridad y con personal médico especializado para mantener estable al paciente durante el trayecto.

El joven fue trasladado desde Izúcar de Matamoros hasta la capital del estado, donde quedó internado para recibir la atención que requiere su condición.