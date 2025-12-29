¡Celebra sin disparar!; Sinaloa lanza campaña para la concientización del uso de armas de fuego en Año Nuevo

¡Celebra sin disparar! (MICHAELA ZOLAKOVA)

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa hace un llamado para que los ciudadanos del estado se concienticen acerca del uso de las armas de fuego en las fiestas de Año Nuevo.

Asimismo, con el fin de que este delito sea reportado de manera pertinente, se ha puesto a disposición las líneas de emergencias 9-1-1 y la de denuncia anónima 089.

De esta forma, la campaña ¡Celebra sin disparar!, mantiene infomados a las y los sinaloenses por medio de las redes sociales, acerca de dicha mala práctica. La cual comúnmente es la culpable de resultados irreparables.

Por otro lado no hay que olvidar que la portación de armas de fuego es ilegal, al igual que el empleo de las mismas.

La SSP Sinaloa, le pide a la población que reporten cualquier portación o uso de las armas de fuego por medio de la Línea de Emergencias 9-1-1.

Por último, con el objetivo de prevenir afectaciones a algún ser vivo o al patrimonio, también se deben de reportar los disparos al aire.