DIF Coahuila fortalece la atención a las adicciones

DIF Coahuila

Con el objetivo de proteger la salud y los derechos humanos de las personas que tienen un consumo problemático de sustancias en el estado de Coahuila, la presidenta del DIF Coahuila encabezó la sesión ordinaria del Comité de Regulación, Supervisión y Seguimiento a los Centros Residenciales Especializados en Adicciones.

Dicha sesión forma parte del programa interinstitucional “Vive Libre Sin Drogas”, la cual es una estrategia que se desarrolla a través de cinco ejes fundamentales: sensibilización, prevención, atención, profesionalización y reinserción. Estos cincos ejes están destinados a generar entornos seguros con enfoque humanista para la atención de las adicciones.

A lo largo de la sesión, se dialogo acerca del eje de Atención, el cual que tiene como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional para poder garantizar una operación adecuada en los establecimientos residenciales especializados. Asimismo se busca que durante el próximo año se le de seguimiento a las acciones de supervisión y a la atención de quejas y protección de los derechos humanos.

De igual manera, se formalizó la integración actualizada del Comité y se estableció una agenda común que permitirá fortalecer el trabajo colegiado en materia de regulación y acompañamiento técnico. Con esto es posibles asegurar una atención integral y de calidad para las personas en todo el estado.

Por su parte, Liliana Salinas Valdés, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, señalo que este esfuerzo es el reflejo de una una visión centrada en la persona y en la corresponsabilidad institucional.

“En Coahuila entendemos que atender las adicciones no es solo una tarea sanitaria, sino un compromiso social y humano. Este Comité nos permite trabajar de manera coordinada para garantizar espacios dignos, seguros y profesionales, poniendo siempre al centro a las personas y sus familias”, comentó.

Salinas Valdés también resaltó que esta iniciativa responde a la visión del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado una política pública sensible para la salud mental y para la prevención de adicciones.

“Para el Gobernador, fortalecer la atención a las adicciones es una prioridad porque significa cuidar la salud, la paz social y el futuro de nuestras comunidades. Estas acciones reafirman su compromiso con un Coahuila más seguro, más humano y con mayores oportunidades para todas y todos”, apuntó.

Dentro de los resultados del programa Vive Libre Sin Drogas, se destacó el impacto que se ha obtenido por medio de diferentes acciones, entre las que se encuentran estrategias digitales de orientación, atención directa a miles de personas mediante stands y unidades móviles y el censo de centros de atención a las adicciones.

Gracias a estas acciones ha sido posible fortalecer la prevención, la atención especializada y la reinserción social desde un enfoque integral.