Se rehabilitaron 55 unidades de hospitales y clínicas en Puebla

Remodelación de hospitales y clínicas en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta ha dado a conocer que a lo largo del 2025, su administración destinó más de 500 millones de pesos para la rehabilitación y el fortalecimiento de hospitales y clínicas.

Dicha inversión benefició a 55 unidades médicas de segundo y tercer nivel en todo el estado, de las cuales ya no es rector el gobierno, si embargo este continua teniendo la obligación de procurar atención integral y digna para las y los poblanos.

Para el próximo año, el Gobierno del Estado tiene planeada la rehabilitación del Hospital de Traumatología y Ortopedia General Rafael Moreno Valle, al igual que los hospitales de la Niñez Poblana, de la Mujer y los generales de Teziutlán, Cholula, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Tlatlauquitepec, Huauchinango, Ciudad de Serdán y Zacatlán. Dichas acciones tienen el objetivo de mejorar la atención médica y de fortalecer los servicios de salud.

Por último, el gobernador Alejandro Armenta, informó que las y los delegados de la Secretaría de Salud, rendirán un informe completo para que la población se enterré del destino de los recursos otorgados en esta materia.