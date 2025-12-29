Paty Lobeira impulsa la rehabilitación de más de 600 unidades deportivas y parques públicos

Rehabilitación de espacios deportivos, parques públicos, Paty Lobeira, infraestructura urbana y bienestar social son hoy ejes fundamentales de una estrategia integral que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias. Bajo este enfoque, Paty Lobeira ha encabezado la rehabilitación de más de 600 unidades deportivas y parques públicos, consolidando uno de los programas de recuperación de espacios comunitarios más amplios de la región.

Recuperación de espacios públicos para el bienestar social

La rehabilitación de unidades deportivas y parques públicos representa una acción clave para fomentar la convivencia, el deporte y la salud. Gracias a este programa, espacios que por años permanecieron en abandono hoy cuentan con mejor iluminación, áreas verdes renovadas, canchas rehabilitadas y juegos infantiles seguros, beneficiando a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Paty Lobeira ha señalado que la recuperación de estos espacios no solo transforma la imagen urbana, sino que también previene la violencia, fortalece el tejido social y promueve estilos de vida saludables. La estrategia prioriza zonas con alta afluencia y colonias que por años carecieron de infraestructura adecuada.

Más de 600 unidades deportivas y parques rehabilitados

El programa de rehabilitación ha logrado intervenir más de 600 espacios públicos, entre unidades deportivas, parques vecinales y áreas recreativas. Las acciones incluyen:

• Reparación y construcción de canchas deportivas

• Instalación de alumbrado público eficiente

• Rehabilitación de áreas verdes y andadores

• Colocación de mobiliario urbano

• Mantenimiento general y limpieza integral

Estas mejoras permiten que los espacios sean seguros, funcionales y accesibles, incentivando su uso diario por parte de la comunidad.