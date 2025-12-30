Ante un nuevo frente frío Coahuila mantiene habilitados refugios temporales

Refugios Temporales en Coahuila

Por medio de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, la Secretaría de Gobierno, ha dado a conocer que a razón del frente frío número 25, el Gobierno de Coahuila va a mantener habilitados los refugios temporales. Esto como parte de las acciones que buscan proteger a la población de las bajas temperaturas.

Ramiro Durán García, subsecretario de Protección Civil del Estado, explicó que se mantiene la presencia permanente en las cinco regiones del estado, en coordinación con los 38 municipios, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Dicha acción tiene el objetivo de prevenir riesgos y brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad. Principalmente a quienes se encuentran en la vía pública o de paso por la entidad.

“El llamado del gobernador es muy claro: estar en territorio, coordinar esfuerzos y proteger a la gente que más lo necesita durante esta temporada invernal”, subrayó el subsecretario.

Como parte de esta estrategia, se mantienen habilitados, en todo el estado, alrededor de 100 refugios temporales, los cuales tienen con una capacidad para aproximadamente 10 mil personas.

Los refugios cuentan con cobijas, al igual que bebida y comida caliente, para mitigar los efectos del frío extremo. Y se activan inmediatamente cuando las temperaturas llegan a representar un riesgo para la salud de la población.

Es posible acceder a la lista de los refugios temporales y a sus ubicaciones por medio de la siguiente página:

http://proteccioncivil.sfpcoahuila.gob.mx/modulo22.php?opcion=8

Asimismo en coordinación con Protección Civil municipal, el personal de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, realiza recorridos preventivos, durante los cuales se:

* Detecta a personas pernoctando en la vía pública.

* Ofrece traslado voluntario a refugios temporales.

* Atiende a personas en tránsito o en situación de riesgo por las bajas temperaturas.

Incluso, en algunas ocasiones, cuando alguien no desea ser trasladado a un refugio, se les ha brindado ayuda por medio de la entrega de abrigos.

El Gobierno del Estado invita a la población a: evitar usar anafres, braseros o carbón dentro de viviendas, a utilizar calentadores solo en espacios ventilados, a proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas que tengan alguna enfermedad crónica, a reportar cualquier situación de riesgo o a personas vulnerables expuestas al frío.

Por último, la Subsecretaría de Protección Civil enfatiza en que cualquier emergencia puede ser reportada al 9-1-1; número disponible las 24 horas.