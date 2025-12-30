Detienen a mujer de 62 años en el CERESO varonil en Atlacholoaya por conductas relacionadas con la extorsión

María Elena N, podría alcanzar hasta 12 años de prisión por intentar introducir dos equipos celulares marca Honor

Al acudir al CERESO Varonil “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, María Elena “N”, de 62 años de edad, fue detenida por los custodios del lugar ya que al intentar ingresar como visita de una Persona Privada de la Libertad (PPL), quien cumple una sentencia de 15 años de prisión, se le descubrió intentando ingresar dos dos equipos de telefonía celular, marca Honor.

La mujer, con los teléfonos celulares asegurados, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) Morelos, se declaró legal su detención y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, de acuerdo al Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025.

En el artículo 23 del documento, se establece que “A quien, sin la autorización correspondiente, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, algún dispositivo electrónico o sus componentes que permitan la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de ciento veinte a doscientas cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.”

Esto en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, durante 2025 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Morelos, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, ha realizado de manera conjunta 22 operativos de supervisión en los cinco Centros de Reinserción Social de la entidad, con acciones preventivas orientadas a inhibir conductas relacionadas con la extorsión, siempre con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en calidad de observante del respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad.

Con estas acciones, los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos refrendan su compromiso con el Gabinete Nacional de Seguridad y con la sociedad morelense, al impulsar medidas preventivas que contribuyan a garantizar la tranquilidad y paz social en el estado.