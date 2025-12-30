DIF Tamaulipas atiende a más de 3 mil personas con la campaña “Bienestar en tu mirada”

Encabezado por la doctora María de Villarreal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Patrimonio de la Beneficencia Pública, ha dado continuidad a la campaña de cirugías de cataratas “Bienestar en tu mirada”. Con la cual se han realizado, en la zona sur del estado, más de 300 intervenciones quirúrgicas con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias del estado.

Para poder garantizar una atención segura y oportuna, las y los pacientes beneficiados han pasado por un proceso previo de valoración por medio de un método médico preventivo que ha sido desarrollado por las mismas instituciones. Este procedimiento tuvo lugar en distintas regiones de la entidad, permitiendo que a lo largo del 2025, 3 mil 100 personas fueran atendidas.

Las jornadas de valoración se cumplieron en 13 sedes ubicadas en los municipios de Aldama, Abasolo, Altamira, Jaumave, El Mante, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Camargo, San Fernando, Tampico, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. En esos municipios, el personal médico especializado brindó atención con calidad y calidez durante todas las etapas del proceso.

Para los casos en los que no fue necesaria la intervención quirúrgica, las y los pacientes recibieron el seguimiento correspondiente por medio de tratamientos médicos o la entrega de lentes graduados. De igual manera, dichos apoyos también fueron entregados gratuitamente en las brigadas asistenciales “Transformando Familias”. Ampliando así el alcance de los beneficios.

De esta manera, los Mensajeros de Paz continúan trabajando para atender a la población que necesita atención prioritaria, fortaleciendo acciones para recuperar la salud visual.