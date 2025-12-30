En Sinaloa SADER amplía fecha para la expedición de los Permisos Únicos de Siembra

Permisos Únicos de Siembra

Ismael Bello Esquivel, Secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, anuncio que la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), ha ampliado la fecha límite para la expedición de los Permisos Unicos de Siembra (PUS), hasta el día 20 de enero del 2026. Esto con el objetivo de que los productores sinaloenses puedan conseguir el documento con los que pueden acceder a varios beneficios que otorga el Gobierno Federal y estatal.

Bello Esquivel explicó que la fecha de cierre original estaba programada para este 31 de diciembre, sin embargo por la gran demanda que se ha tenido y con la intención de que los productores puedan tener toda su documentación en regla, se solicitó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que se cambiara la fecha.

El Secretario de Agricultura, también comentó que pasada la temporada de lluvias muchos productores aprovechando la humedad, sembraron, sin poder regularizar aún su situación.

De igual manera este documento es un requisito indispensable para acceder a diversos apoyos como programas de fertilizantes, incentivos a diversos cultivos, como el maíz y el trigo y a otros programas enfocados hacia el campo. De los cuales, todos son un complemento económico a favor de los productores.