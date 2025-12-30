Vive Quintana Roo un 2025 histórico al romper récords en cruceros y operaciones aéreas: Mara Lezama

Cruceros llegan a Quintana Roo En la Costa Maya, se prevé la llegada de más de 2 millones 802 mil visitantes, lo que representa un incremento del 9.1 por ciento respecto al año anterior

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que el año 2025 se consolida como el mejor en la historia para el segmento de turismo de cruceros en la entidad, al registrar cifras históricas tanto en la llegada de embarcaciones como de cruceristas, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y organismos internacionales, destacando la estrecha colaboración con la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).

Asimismo, destacó los dos récords rotos en operaciones aéreas en los cuatro aeropuertos del estado: un total de 771

registradas el pasado día 27 y el pasado 20 de diciembre se alcanzó una marca sin precedentes con 766 operaciones aéreas en un solo día.

De acuerdo con las proyecciones para este año, Quintana Roo alcanzará la llegada de más de 7.4 millones de cruceristas, lo que representa un crecimiento del 3.6 por ciento en comparación con 2024, fortaleciendo la posición del estado como el principal destino de cruceros en México y uno de los más importantes a nivel mundial.

En el caso de Costa Maya, se prevé la llegada de más de 2 millones 802 mil visitantes, lo que representa un incremento del 9.1 por ciento respecto al año anterior, reflejo del dinamismo y la diversificación del turismo marítimo en el sur del estado. Por su parte, en Cozumel se proyecta la llegada de más de 4 millones 622 mil cruceristas, con un crecimiento del 0.5 por ciento en comparación con 2024.

En cuanto a la operación portuaria, durante 2025 se estima el arribo de 1,874 cruceros, lo que representa un incremento del 3.8 por ciento respecto al año previo. Cozumel recibirá 1,300 embarcaciones, cifra que equivale a un crecimiento del 1.5 por ciento en comparación con 2024, mientras que Costa Maya alcanzará 574 cruceros, con un destacado aumento del 9.3 por ciento.

Este crecimiento histórico se ve fortalecido por un hecho sin precedentes en la industria de cruceros tanto para Quintana Roo como para México: la implementación de un derecho estatal que contempla una aportación de 5 dólares por crucerista, la cual es igualada por el Gobierno del Estado. Dicho recurso se destina de manera directa al mejoramiento de la infraestructura turística, elevando la calidad de los servicios, la seguridad y la experiencia tanto de las y los visitantes como de las comunidades receptoras.

“Este logro es resultado de una visión clara que impulsa un desarrollo turístico ordenado, sostenible y con responsabilidad social, enfocado en generar bienestar y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses”, expresó la gobernadora Mara Lezama.