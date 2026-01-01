Fortalece el Gobierno de Sinaloa oportunidades de empleo para más de 12 mil jóvenes

Feria del empleo

Por medio de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), el Gobierno del Estado de Sinaloa, reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las juventudes mediante acciones enfocadas al empleo, el autoempleo y el emprendimiento juvenil. Esto como parte de la política social que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya.

A lo largo del 2025, tuvieron lugar 19 ferias del empleo en siete municipios del estado, las cuales beneficiaron a 3 mil 735 jóvenes sinaloenses.

Asimismo, se impartieron 70 talleres y capacitaciones, los cuales tuvieron un impacto directo en 8 mil 518 jóvenes de todo el estado. Dichas actividades se desarrollaron gracias al programa “Aprende y Empléate”, con el que es posible brindar herramientas prácticas para el autoempleo, al mismo tiempo que las capacidades emprendedoras de las juventudes son fortalecidas.

De igual manera los talleres y las capacitaciones se extendieron a comunidades como Mochicahui, ubicada en el municipio de El Fuerte. Acercando así las oportunidades a localidades que requieren atención prioritaria. En estos espacios se registró una respuesta positiva y también una alta participación por parte de las y los jóvenes beneficiarios.

Para el 2026, se tiene planeada la expansión, en más comunidades del estado, del programa “Aprende y Empléate”. Con el objetivo de poder llevar opciones de desarrollo económico a zonas rurales y urbanas.