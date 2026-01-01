Estados

A lo largo del 2025 hubo 19 ferias de empleo en siete municipios del estado

Fortalece el Gobierno de Sinaloa oportunidades de empleo para más de 12 mil jóvenes

Por Aura Mejía
Feria del empleo

Por medio de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), el Gobierno del Estado de Sinaloa, reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las juventudes mediante acciones enfocadas al empleo, el autoempleo y el emprendimiento juvenil. Esto como parte de la política social que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya.

A lo largo del 2025, tuvieron lugar 19 ferias del empleo en siete municipios del estado, las cuales beneficiaron a 3 mil 735 jóvenes sinaloenses.

Asimismo, se impartieron 70 talleres y capacitaciones, los cuales tuvieron un impacto directo en 8 mil 518 jóvenes de todo el estado. Dichas actividades se desarrollaron gracias al programa “Aprende y Empléate”, con el que es posible brindar herramientas prácticas para el autoempleo, al mismo tiempo que las capacidades emprendedoras de las juventudes son fortalecidas.

De igual manera los talleres y las capacitaciones se extendieron a comunidades como Mochicahui, ubicada en el municipio de El Fuerte. Acercando así las oportunidades a localidades que requieren atención prioritaria. En estos espacios se registró una respuesta positiva y también una alta participación por parte de las y los jóvenes beneficiarios.

Para el 2026, se tiene planeada la expansión, en más comunidades del estado, del programa “Aprende y Empléate”. Con el objetivo de poder llevar opciones de desarrollo económico a zonas rurales y urbanas.

