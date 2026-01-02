DIF Tamaulipas atiende a más de 400 personas adultas ayores en brigadas de salud

Brigada de salud en las Casa Club del adulto Mayor en Tamaulipas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, realizó una brigada de salud en las Casa Club del adulto Mayor, donde más 400 personas recibieron atención.

Esta jornada priorizó acciones de prevención y protección de la salud ante la temporada invernal, con la aplicación de vacunas y la prestación de servicios de atención odontológica y auditiva, así como terapia física. De igual forma, se puso a disposición el módulo de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de la Secretaría de Salud.

Estas brigadas de salud se realizan de manera periódica tanto en la Casa Club del Adulto Mayor como en los distintos centros asistenciales del estado, donde se brinda atención integral a personas adultas mayores a lo largo del año.

Estas acciones preventivas tienen el objetivo de fortalecer la salud médica y psicosocial de quienes asisten a estos espacios, así como brindar tranquilidad a sus familias, favoreciendo una mejor calidad de vida y un acompañamiento digno en esta etapa de la vida.