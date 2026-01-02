Entrega Paty Lobera alcaldía de Veracruz con finanzas sanas; se redujo deuda en 400 mdp

La alcaldesa de Veracruz, Paty Lobera en su último mensaje como titular de ese ayuntamiento

La panista Paty Lobeira entregó la presidencia municipal de Veracruz con finanzas sanas, estabilidad financiera y la reducción de la deuda pública en alrededor de 400 millones de pesos, lo que permitirá mantener una alta calificación crediticia para el municipio.

“Estamos entregando una administración con finanzas sanas, una administración estable, una administración con obras y con un gran ejemplo de buen trabajo, honestidad y orden”, expresó la alcaldesa ante las y los integrantes del Cabildo.

Durante la última sesión de Cabildo de su administración, realizada en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, la alcaldesa saliente afirmó que se entrega una administración con finanzas sanas, estabilidad financiera, obra pública y resultados que reflejan un ejercicio responsable de los recursos públicos.

Recalcó que entrega un gobierno ordenado, honesto y con obra pública además de un ahorro total de 102 millones de pesos, de los cuales 78 millones 599 mil pesos se encuentran disponibles en bancos y 23 millones 721 mil pesos están por recibirse, lo que permitirá a la siguiente administración iniciar operaciones con finanzas sanas y estabilidad financiera para el municipio de Veracruz.

En su mensaje, Lobeira subrayó que su gobierno trabajó de manera ininterrumpida durante los cuatro años de administración, logrando sacar adelante obras públicas, programas sociales y mejoras salariales para personal operativo, particularmente para las y los trabajadores de Limpia Pública, sin comprometer la estabilidad financiera del municipio.

Destacó que, a diferencia de otros cierres de administración, el último año fue el de mayor inversión en obra pública sumado a la mejora en el manejo de la deuda municipal, la cual se redujo a alrededor de 400 millones de pesos, permitiendo mantener una alta calificación crediticia para el municipio.

Resaltó que el Ayuntamiento obtuvo en tres ocasiones consecutivas el reconocimiento en materia de transparencia, al alcanzar hasta el 99 por ciento de comprobación ante los órganos fiscalizadores, incluyendo el ORFIS y la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Asimismo, HR Ratings otorgó al municipio calificación AA+ con perspectiva estable, reflejo del manejo responsable y transparente de las finanzas.

En su mensaje de despedida, la alcaldesa Paty Lobeira agradeció al Cabildo, a su equipo de trabajo, señalando que se va satisfecha y orgullosa de los resultados obtenidos, al haber encabezado un Ayuntamiento que fue ejemplo de trabajo, honestidad y orden.

La morenista, Rosa María Hernández Espejo será la próxima presidenta municipal de Veracruz para el periodo 2026-2029.