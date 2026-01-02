Personas Privadas de la Libertad reciben en Nuevo Laredo reconocimiento por elaborar “Carteles por la Paz”

“Carteles por la Paz”

En el municipio de Nuevo Laredo, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES), le entregó a las personas privadas de la libertad (PPLs), reconocimientos después de su participación en un concurso de artes visuales. A quienes quedaron entre los primeros lugares, también les dieron premios económicos

“Carteles por la Paz” se trata de una actividad que tiene el objetivo de sensibilizar a la población penitenciaria, al igual que a sus familiares y demás visitantes acerca de la importancia de convivir en armonía y respeto.

Dicha iniciativa se origina por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poder promover a nivel mundial la cultura de la No Violencia.

Es así como por medio de las artes visuales, la población de este centro mostró su visión de la paz. Las obras fueron expuestas ante las personas visitantes.

De esta maneras y con otras actividades deportivas y culturales, la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) impulsa el desarrollo de habilidades y cuidado de la salud mental en las PPLs.