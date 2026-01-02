Resultados de la Operación Frontera Norte en Sinaloa

Por medio de una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ha compartido los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte”, la cual se llevó a cabo los días 30 y 31 de diciembre de 2025 y el 01 de enero del año presente.
La operación que dio inicio el día 5 de febrero del 2025, ha detenido a 10,439 personas y asegurado a 7,639 armas de fuego, 1,285,753 cartuchos de diversos calibres, 34,381 cargadores, 117,309.2 kg de droga, 6,102 vehículos y 1,225 inmuebles.
En el caso particular de Sinaloa, los resultados son los siguientes:
En Culiacán, se aseguraron tres cargadores, 21 cartuchos, un frasco de cristal con marihuana, una bolsa de plástico que contiene marihuana y 136 mil seiscientos pesos en efectivo. Asimismo, en el mismo municipio se aseguraron 450 kilos de marihuana. Mientras que en Cruz de Elota, se detuvo a una persona, se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 56 cartuchos y un vehículo.