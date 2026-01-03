Avanza Tamaulipas hacia la electrificación total con capacitación en energía solar

Gobierno de Tamaulipas cerró las primeras capacitaciones para instalar sistemas solares en viviendas sin luz

Como parte del Programa Estatal de Electrificación al 100%, el Gobierno de Tamaulipas dio un paso clave al concluir las primeras capacitaciones para la instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos en hogares que aún no cuentan con servicio eléctrico. La estrategia es impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y coordinada por la Secretaría de Desarrollo Energético.

Durante el mes de diciembre se realizaron la segunda y tercera etapa de capacitación, dirigidas a estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y de la Universidad Politécnica de Victoria.

El objetivo fue preparar a jóvenes especializados en energías renovables para que participen directamente en las acciones de electrificación social que se desplegarán en distintas regiones del estado.

Las capacitaciones fueron impartidas por los servidores públicos Edna Livier Mascorro Nava y Fernando Isaí Urbina Rangel, quienes trabajaron con 20 alumnos de la carrera de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y con 11 estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria, reforzando sus conocimientos técnicos en la instalación de sistemas solares autónomos.

Este programa se desarrolla de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas, el Sistema DIF Estatal y los gobiernos municipales, con la meta de garantizar un acceso universal, equitativo y sostenible a la energía eléctrica, especialmente en las zonas más alejadas.

Con estas acciones, la administración estatal reiteró su compromiso con la justicia energética, la formación de capacidades locales y el impulso de soluciones sustentables, con la meta de cerrar la brecha de acceso a la electricidad y posicionar a Tamaulipas como el primer estado del país en alcanzar la electrificación total.