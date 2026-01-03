Inspira Coahuila refuerza salud mental y educación para 2026

Inspira Coahuila Paola Rodríguez López, anunció que en 2026 continuarán los proyectos sociales más sensibles del estado, con énfasis en salud mental, educación socioemocional, aprendizaje del inglés y apoyo a mujeres

Con el inicio del nuevo año, Inspira Coahuila mantendrá y ampliará las acciones sociales que han marcado los primeros años del actual gobierno estatal. Así lo dio a conocer su presidenta honoraria, Paola Rodríguez López, al destacar que el trabajo en equipo con distintas dependencias ha permitido fortalecer programas que impactan directamente en las familias coahuilenses.

Uno de los ejes centrales ha sido la atención a la salud mental. Rodríguez López explicó que ya se cuenta con protocolos específicos para urgencias psiquiátricas en todos los hospitales generales del estado, además de que se avanza en la rehabilitación de las instalaciones y servicios del Centro Estatal de Salud Mental (CESAME). A esto se suma el acompañamiento profesional que se brinda dentro de los hospitales a personas que enfrentan situaciones críticas.

Dentro de estas acciones, mencionó el Código Mariposa, un esquema que ofrece apoyo y trato digno a madres, parejas y familias que han vivido la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o poco después de nacer. También destacó las sesiones de autocuidado dirigidas a personal de salud en formación, en las que ya participaron mil 189 jóvenes.

En el ámbito educativo, la presidenta honoraria subrayó la implementación de la materia SER+ desarrollo socioemocional, incluida en todos los niveles educativos. Este programa busca fortalecer habilidades como el autocontrol, la empatía, la colaboración, la toma de decisiones y la resiliencia, además de ayudar a detectar de manera temprana señales de alerta para canalizar a las y los estudiantes a atención psicológica oportuna.

En su primera etapa, SER+ ha llegado al 50 por ciento de las escuelas de educación básica, beneficiando a más de 12 mil 875 docentes y alrededor de 250 mil niñas, niños y adolescentes.

Rodríguez López también resaltó el programa Level Up, enfocado en fortalecer la enseñanza del inglés en escuelas de todos los niveles. Este esquema comenzó a aplicarse en el ciclo escolar 2025-2026 y logró llevar clases de inglés a 12 municipios donde antes no existían. Hasta ahora, más de 370 mil 680 alumnos de mil 110 escuelas, así como mil 506 docentes, se han visto beneficiados.

En apoyo a las mujeres, señaló que con el programa Mujeres Echadas Pa’delante más de seis mil mujeres cursan preparatoria abierta y universidad en distintos municipios del estado, con la opción de recibir acompañamiento psicológico. Además, 59 mujeres de tres centros penitenciarios también estudian bachillerato y licenciatura.

A esto se suma la capacitación a mujeres emprendedoras, con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, para impulsar el crecimiento de sus negocios.

Paola Rodríguez López afirmó que desde Inspira se seguirá trabajando para potenciar los proyectos más sensibles del Gobierno del Estado, con el objetivo de llegar a más niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y familias, y así contribuir a mejorar su calidad de vida en todo Coahuila.